نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي والزمالك يستهدف دينامو بيراميدز.. موقف فتوح من مباراة الشرطة الكيني وجوارديولا يعلق على إصابة دي بروين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 19-09-2024 في السطور التالية:

كولر يوافق على رحيل لاعب الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي إسلام صادق، على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل يوسف سيد عبدالحفيظ لاعب الفريق الأحمر الصاعد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد العروض التي وصلته من الدوري المصري.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إدارة النادي بموافقته على رحيل يوسف عبدالحفيظ إلى نادي سيراميكا كيلوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل المشاركة في المباريات باستمرار واكتساب الاحتكاك اللازم.

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الزمالك ينتظر موقف نجم بيراميدز لضمه هذا الصيف

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو النادي الزمالك وضعوا المغربي وليد الكرتي نجم فريق بيراميدز على رأس أولوياتهم للتعاقد معه في الفترة القادمة، خاصة أنه لم يجدد عقده مع النادي السماوي حتى الأن.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: عرض إدارة نادي الزمالك على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض فكرة التعاقد مع وليد الكرتي لتدعيم وسط فريق الزمالك في الفترة القادمة ورحب جوميز بضم الكرتي باعتباره إضافة فنية قوية.

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جوارديولا يعلق على إصابة دي بروين

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، علي أرضية ملعب الاتحاد، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، قائلًا " لقد واجهنا فريقًا صعبًا للغاية، أبطال إيطاليا في العامين الماضيين، مع يان سومر وأليساندرو باستوني، والانتقال، دون الضغط على الكرة فإنهم يقتلونك".

وعن إصابة نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين، قال بيب جوارديولا " لا أعلم، لم أتحدث مع الأطباء بعد، سأحصل على مزيد من المعلومات غدًا".

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جوميز يحسم مشاركة فتوح أمام الشرطة الكيني

قال الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد فتوح شارك في التدريبات الجماعية للفريق بالكامل لأول مرة اليوم، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" امبارح أحمد فتوح شارك في مران الزمالك بعد الافراج عنه، ولكنه شارك في التدريبات البدنية والفردية فقط".

واختتم: "اليوم اللاعب شارك في التدريبات الجماعية بالكامل وشارك في التقسيمة الجماعية وده تأكيدًا لخبرنا في ستاد المحور في الحلقة السابقة، إن في تفكير كبير في مشاركة اللاعب في جزء من مباراة الشرطة الكيني".

مصيلحي يكشف كواليس جلسة الأندية مع الرابطة

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه يجتمع مع رؤوساء الأندية المصرية لأول مرة، رغم أنه من الأفضل الاجتماع بينهم بصفة دورية، مشيرًا إلى أن وجود محمود الخطيب وحسين لبيب وباقي رؤوساء الأندية الشعبية كان أمر جيد وإيجابي.

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الاجتماع استمر لمدة 6 ساعات كاملة، كان هناك شد وجذب في البداية، لكن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية في النهاية".

وأوضح: "رفضت الدوري الاستثنائي في البداية ثم اقتنعت بعدما تم شرحه بالتفصيل".

وأضاف: "هناك هناك اجتماع فيديو كونفرانس مع الشركة الالمانية وتم شرح الأمور بشكل احترافي، والاجتماع كان مثمر وكله ايجابيات، وجميع الأندية تفهموا الموقف، وأحمد دياب أيضا عرض الأمور".

وزاد: "كان هناك جزئية تحدث فيها الجميع هو أن بعض الأندية لن تقدم المستوى القوي حال التأكد من البقاء في الدوري أو عدم المنافسة على اللقب، بالإضافة إلى أنه تم الحديث عن مرحلة الهبوط، والخطيب وحسين لبيب تحدثوا عن أنه من الصعب أن يكون هناك 3 فرق تهبط في ظل عدد المباريات".