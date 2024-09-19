نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير ومتابعي الكرة المصرية مباراة السوبر الأفريقي والتي تجمع بين النادي الأهلي بطل دوري إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية.

وحصد الاهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وذلك بعد الفوز بهدف نظيف ليحصد اللقب.

بينما تفوق الزمالك على حساب نهضة بركان ليكون نهائي السوبر الأفريقي عربي مصري خالص.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

وتقام المباراة في السابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، في المملكة العربية السعودية وتحديدا على استاد المملكة ارينا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

وتنقل المباراة عبر شاشات قنوات إم بي سي مصر المجانية والمفتوحة، بالإضافة إلى بي إن سبورتس القطرية والمشفرة.

ويتولى مدحت شلبي - فارس عوض مهمة التعليق على المباراة المرتقبة.