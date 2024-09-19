نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، مع نظيره لايبزيج الألماني، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتليتكو مدريد مع نظيره فريق لايبزيج الألماني اليوم الخميس على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج، مساء اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 3HD، والتي تعد الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا

كما سيتم التعليق على أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج، بصوت المعلق المميز أحمد البلوشي على قناة beIN Sports 3HD.