نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا.. من يعوض أولمو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وموناكو يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 على ملعب لويس الثاني معقل موناكو وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وموناكو عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة ويهدف لمواصلة البداية القوية للموسم الحالي وتأكيد أنه سيكون منافسًا قوية على البطولة هذا الموسم.



تغير نظام دوري أبطال أوروبا والذي يشارك فيه 36 نادي سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل ناديين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والعودة. يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني.

اما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فسيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 أندية تشارك في الدور الثاني بالإضافة إلى المتأهلين الثمانية.

من المقرر أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - ب أو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كونديخط الوسط:إريك جارسيا - مارك كاسادو - بيدري

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي