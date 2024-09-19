نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يعلق علي إصابة دي بروين.. ويشيد بصلابة دفاع إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، علي أرضية ملعب الاتحاد، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا: كنا نفضل الفوز ولكن لا أشعر بأي ندم

وتحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، قائلًا " لقد واجهنا فريقًا صعبًا للغاية، أبطال إيطاليا في العامين الماضيين، مع يان سومر وأليساندرو باستوني، والانتقال، دون الضغط على الكرة فإنهم يقتلونك".

وواصل جوارديولا حديثه، قائلًا " إنتر فريق يدافع بشكل جيد للغاية، إنهم أساتذة الدفاع والتحول أيضًا، لقد استقبلنا فرصة ونصف، ولم نتمكن من خلق العديد من الفرص عندما يدافع فريق بـ11 لاعبًا بعمق، أنا سعيد بأدائنا، لقد أحببت كل شيء".

وعن التعادل في أولي مباريات دوري أبطال أوروبا، قال بيب جوارديولا "كنا نفضل الفوز ولكن لا أشعر بأي ندم، لأنهم دافعوا بشكل جيد. لم نصل بعد إلى شهر أكتوبر، لذا لم نصل إلى أعلى مستوياتنا بعد".

وأضاف المدرب الإسباني " لكنني راضٍ حقًا عن طريقة لعبنا، لقد لعبنا بشكل أفضل بكثير مما لعبنا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ضدهم قبل عامين".

وعن إصابة نجم الفريق البلجيكي كيفين دي بروين، قال بيب جوارديولا " لا أعلم، لم أتحدث مع الأطباء بعد، سأحصل على مزيد من المعلومات غدًا".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة صعبة أمام نظيره أرسنال، الأحد القادم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".