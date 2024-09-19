الرياضة

ناقد رياضي يشيد ببيان فتوح إلى أسرة ضحية الدهس

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على أزمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بعد خروجه من الحبس وتسببه في وفاة شخص.

عبدالناصر زيدان:  أتمنى أن تسامح أسرة المتوفي لفتوح.. وبيان مرتضى منصور  رائع

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»،  إن المستشار مرتضى منصور أصدر بيانًا رائعا بعد خروج فتوح حبس وحصوله على إخلاء سبيل.

وأضاف، أتمنى من أسرة المتوفي في هذه الأيام المباركة ونحن نحتفل بالمولد النبوي أن تعفى وتسامح وأن تحتسب فقيدهم شهيدا عند الله.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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