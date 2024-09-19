نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي يشيد ببيان فتوح إلى أسرة ضحية الدهس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على أزمة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بعد خروجه من الحبس وتسببه في وفاة شخص.

عبدالناصر زيدان: أتمنى أن تسامح أسرة المتوفي لفتوح.. وبيان مرتضى منصور رائع

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن المستشار مرتضى منصور أصدر بيانًا رائعا بعد خروج فتوح حبس وحصوله على إخلاء سبيل.

وأضاف، أتمنى من أسرة المتوفي في هذه الأيام المباركة ونحن نحتفل بالمولد النبوي أن تعفى وتسامح وأن تحتسب فقيدهم شهيدا عند الله.