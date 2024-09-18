نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة أون تايم سبورتس تعلن إذاعتها لمباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة أون تايم سبورتس أنها ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي أمام جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الأهلي ضد نظيره جورماهيا في مباراة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل، الموافق 21 سبتمبر 2024.

كما أفصحت قناة أون تايم سبورتس عبر الصفقة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ستبث المباراة التي ستجرى على استاد القاهرة الدولي.

ونشرت قناة أون تايم سبورتس عبر حسابها الرسمي: "في ليلة تاريخية تحتضنها استاد القاهرة الدولي، يستلم النادي الأهلي، بطل مصر وإفريقيا، درع الدوري وسط جماهيره".

انتظروا مباراة الأهلي مع جور ماهيا الكيني واحتفالية تسليم درع الدوري يوم السبت 21 سبتمبر في الساعة 7 مساء".