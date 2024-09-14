نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.. تعرف على القناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة مع فريقه في مواجهة الشرطة الكيني، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة



ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على الشرطة، عصر، اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية



وفقًا لصفحتها الرسمية على منصة إكس أكدت قناة أبوظبي الرياضية، نقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

