نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رسالة رئيس بيراميدز للاعبين قبل مباراة الجيش الرواندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مباراتهم الهامة أمام الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل رسالة رئيس بيراميدز للاعبين قبل مباراة الجيش الرواندي

وقال المهندس ممدوح عيد خلال كلمته مع اللاعبين والجهاز الفني، إن مباراة الجيش الرواندي غاية في الأهمية ولا بد من التركيز الكامل فيها، من أجل تأمين العبور إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجه رئيس النادي، الشكر للاعبين مؤكدا أنهم بذلوا قصارى جهدهم في الفترة الماضية، ونتج عن هذا الجهد الكبير، التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وهي أول بطولات النادي، والتي لن تكون الأخيرة، والنادي عازم على مواصلة مشواره في كل البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ورحب المهندس ممدوح عيد بالثنائي الجديد، يوسف أوباما وعبد الرحمن مجدي، مؤكدا أنه سعيد بوجودهما مع الفريق وعلى ثقة بأنهما سيكونا إضافة قوية لبيراميدز خلال المرحلة المقبلة.