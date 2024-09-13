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أحمد جودة - القاهرة - تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، عصر اليوم إلى كينيا، استعدادا لمواجهة جورماهيا الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
بعثة الأهلي تطير إلى كينيا لمواجهة جورماهيا
واختتم الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين؛ لمناقشة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، وفقا للبرنامج الخاص بالتجهيز للمواجهة، قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات التخصصية والخططية.
وخصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، فقرات مكثفة للحراس، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.
ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني في المباراة التي تقام في الثالثة عصر الأحد المقبل بالعاصمة نيروبي.