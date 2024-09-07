نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سببان يدفعان برشلونة نحو هالاند في الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي برشلونة، تدعيم صفوفه بصفقة هجومية من العيار الثقيل في صيف عام 2025، ويعد النرويجي إيرلينج هالاند أحد الخيارات المطروحة أمام خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

هالاند في أجندة برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، إن هالاند بصدد تجديد عقده الحالي مع مانشستر سيتي والذي ينتهي في 2027، وسيضع النرويجي شرطًا جزائيًا في العقد الجديد.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن هالاند قد يُصبح ضمن اهتمامات كبار أوروبا في الصيف المقبل، وسيكون هناك العديد من الفرق التي ستشارك في المزايدة على النرويجي من بينها برشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة إن هالاند دائمًا موضع رغبة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الذي يحلم بالقدرة على ضم النرويجي مع مبابي في الفريق الملكي.

ويدخل باريس سان جيرمان أيضًا، كوجهة محتملة للنرويجي وهالاند، ويمكن أن يحاول برشلونة أيضًا التوقيع معه ما دام تم توقيع تجديد عقد الملابس مع شركة "نايكي".

ولفت المصدر إلى إن التوقيع مع هالاند يعتبر بمثابة دعوى انتخابية جيدة مع الأخذ في الاعتبار أن الانتخابات مقررة في عام 2026 وأن الرئيس الحالي خوان لابورتا قرر الترشح لرئاسة برشلونة مجددًا.