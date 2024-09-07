عاجل.. فرص مشاركة يحيى عطية الله مع الأهلي أمام جورماهيا

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أحمد جودة - القاهرة - بات المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من قيادة الجبهة اليسرى للفريق، أمام جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

فرص يحيى عطية الله تزداد لقيادة الأهلي أمام جورماهيا

يحل النادي الأهلي، ضيفًا على جورماهيا الكيني، يوم 15 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية، التي يحمل المارد الأحمر لقبها في أخر موسمين.

وينوي كولر، الاعتماد على خدمات يحيى عطية الله بشكل أساسي في المباراة المقبلة، في ظل غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر بسبب الإصابة التي يعاني منها خلال الفترة الماضية في وتر أكيليس.

وكان النادي الأهلي، تعاقد مع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بأحقية الشراء من صفوف نادي سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.