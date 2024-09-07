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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالله "حمامة"، نجم الزمالك السابق، أن انتقاله للفريق الأبيض من البلاستيك كان خطوة مهمة للغاية في مسيرتي.



وقال حمامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "وزير الصناعة تدخل لحسم انتقالي للزمالك من البلاستيك، وانتقلت للقلعة البيضاء من البلاستيك مقابل 10 الآف جنيه".

نجم الزمالك السابق: انتقلت إلى الأبيض مقابل "10 آلاف جنيه"



وأضاف: "حصلت من الزمالك على 5 الآف جنيه اشتريت بهم شقة وسيارة، وتلقيت عروض للتدريب في الإمارات لكني رفضت بسبب عدم رغبتي في التعرض للضغوط".



وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

