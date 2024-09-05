نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن كريم فؤاد في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأ كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ أولى مراحل العلاج الطبيعي عقب عودته من الخارج، بعد إجراء جراحة ناجحة في الرباط الصليبي.
كريم فؤاد يبدأ أولى مراحل العلاج الطبيعي
وحرص الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق على متابعة حالة كريم فؤاد وإجراء فحص جديد قبل البدء في أداء التدريبات العلاجية، وفقا للبرنامج الذي تم وضعه عقب الجراحة التي أجراها في ألمانيا.
وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في الموسم الماضي، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في القاهرة عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.