نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن كريم فؤاد في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ أولى مراحل العلاج الطبيعي عقب عودته من الخارج، بعد إجراء جراحة ‏ناجحة في الرباط الصليبي.‏

كريم فؤاد يبدأ أولى مراحل العلاج الطبيعي

وحرص الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق على متابعة حالة كريم فؤاد وإجراء فحص جديد قبل البدء في أداء التدريبات العلاجية، ‏وفقا للبرنامج الذي تم وضعه عقب الجراحة التي أجراها في ألمانيا.‏

وكان كريم فؤاد قد تعرض للإصابة خلال مباراة سموحة في الموسم الماضي، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب في ‏القاهرة عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.