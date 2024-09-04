نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. اعتذار عبدالمنعم وخروج ميسي ورونالدو من صراع الكرة الذهبية وموعد طرح تذاكر السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

عبد المنعم يعتذر عن الانضمام لمنتخب مصر

تواصل محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، مع اتحاد الكرة المصري ومنتخب مصر لتقديم اعتذاره عن عدم الانضمام إلى المعسكر الحالي للمنتخب.

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روما يتعاقد مع الألماني ماتس هوملز

نجح روما الإيطالي في الحصول علي خدمات الدولي الألماني ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند السابق.

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لأول مرة منذ 21 عامًا.. غياب ميسي ورونالدو عن ترشيحات جائزة الكرة الذهبية

شهدت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 غياب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

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تركي آل الشيخ يٌعلن موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في إطار كأس السوبر الإفريقي.

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الكرة الذهبية 2024.. ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي وليفركوزن على جائزة أفضل نادٍ

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2024. وتعتبر هذه النسخة هي الأولى التي يتم فيها تقديم هذه الجائزة بعد الشراكة التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومجلة "فرانس فوتبول".

من المقرر أن يُعقد حفل الإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر المقبل في فرنسا.

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سلوت يعلن قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن قائمة فريقه التي ستخوض مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.