نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب صربيا مساء غد الخميس 5-9-2024 على ملعب "راجكو ميتيتش"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد الماتدور الإسباني في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات سويسرا، صربيا، الدنمارك.

موعد مباراة إسبانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد صربيا غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة إسبانيا ضد صربيا مساء غد الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.