نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مع نظيره كرواتيا مساء غد الخميس 5 سبتمبر 2024 على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الأولى برفقة منتخبات كرواتيا، بولندا، اسكتلندا.

موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال ضد كرواتيا غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد كرواتيا مساء غد الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.