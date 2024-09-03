نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة ORA تعلن حصولها على حقوق رعاية كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة ORA عن حصولها على حقوق رعاية بطولة كأس السوبر الإفريقي التي ستقام بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع غريمه التقليدي فريق الزمالك.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك، يوم 27 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي في موسمه الحالي 2024.

شركة ORA تعلن حصولها على حقوق رعاية كأس السوبر الإفريقي





وأعلنت شركة ORA أنها الراعي الرسمي لبطولة كأس السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك في الرياض، بشكل رسمي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد الزمالك؛ في نهائي كأس السوبر الإفريقي، عبر شبكة قنوات SSC sports السعودية، وقنوات MBC والتي أعلنت حصولها على حقوق بث المباراة بشكل حصري.