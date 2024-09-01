ريال مدريد يكسر صمود بيتيس بثنائية مبابي

ريال مدريد يكسر صمود بيتيس بثنائية مبابيأنجز ريال مدريد مهمته أمام ضيفه ريال بيتيس بفوزه عليه بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وانتظر الريال حتى الدقيقة 67 ليتمكن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي من افتتاح التسجيل، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط ليقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث.

وفى المقابل توقف رصيد فريق ريال بيتيس عند نقطتين فى المركز السابع عشر من تعادلين وهزيمة، ولديه لقاء مؤجل من الأسبوع الثالث أمام خيتافي.

وضمن الجولة ذاتها، حقق فريق ديبورتيفو ألافيس فوزه الثاني على التوالي، الذي جاء على حساب ضيفه لاس بالماس بهدفين دون رد.

وسجل هدفي ألفيس كل من كارلوس فيسينتي والبديل توني مارتينيز في الدقيقتين (7 و78).

ورفع ألافيس رصيده إلى (7) نقاط، ليقفز إلى المركز السادس بفارق الأهداف عن أوساسونا، الذي فاز على سلتا فيغو بنتيجة (3 - 2)، ليتجمد رصيد الأخير عند 6 نقاط في المركز الثامن، بينما توقف رصيد بالماس عند نقطتين في المركز الثامن عشر.

وحسم التعادل السلبي، مباراة خيتافي وضيفه ريال سوسيداد، ليرتفع سوسيداد برصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، وخيتافي إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر.

كما شهدت الجولة أيضاً، فوز جيرونا على إشبيلية بهدفين نظيفين ليرتفع جيرونا برصيده إلى 7 نقاط متساويا مع ألفيس وأوساسونا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة عقب تغلب على بلد الوليد بنتيجة 7 - 0 في افتتاح المرحلة.