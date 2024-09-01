ملك الهدايا لا يرحم.. محمد صلاح يجعل مانشستر يونايتد فريسته المفضلة

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أحمد جودة - القاهرة - واصل المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، كتابة الأرقام المميزة بقميص الريدز بعد تألقه في الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد، التي تأتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يصنع ثنائية دياز أمام مانشستر يونايتد

يحتضن ملعب “أولد ترافورد”، أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

تفوق ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد، بثنائية سجلها الكولومبي لويس دياز من صناعة محمد صلاح بالدقيقتين “35 و42” من عمر الشوط الأول للمباراة.

وساهم محمد صلاح، حتى الآن، بعد تمريرتيه الحاسمتين بالشوط الأول، في 20 هدفًا بواقع (16 هدفًا و6 أسيست) من أصل 16 مباراة ضد مانشستر يونايتد.

وأصبح محمد صلاح، هو أول لاعب يصنع 25 فرصة خطيرة منذ بداية الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.