نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل لقاءات اليوم.. هالاند في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية منافسات الجولة الثانية من مباريات البريميرليج في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي. مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 7 أهداف وجاء توني ماوديكي نجم تشيلسي وبرايان مبيومو نجم برينتفورد في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 اهداف. من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل لقاءات اليوم.. هالاند في الصدارة يحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز العاشر برصيد هدفين حتى الآن. نجح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف. ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.. 1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 7 أهداف 2 - توني ماوديكي- تشيلسي - 3 أهداف 3 - برايان مبيومو - برينتفورد - 3 أهداف 4 - جواو بيدرو - برايتون - هدفين 5 - هيونج مين سون- توتنهام - هدفين 6 - داني ويلبيك- برايتون- هدفين 7 - امادو اونانا - أستون فيلا - هدفين 8 - جون داروين - أستون فيلا- هدفين 9 - كاي هافيرتز - آرسنال - هدفين 10 - محمد صلاح - ليفربول - هدفين