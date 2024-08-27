نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفتح بعد قليل بستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

موعد مباراة الأهلي والفتح

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والفتح مساء الثلاثاء في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الفتح

حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

خط الدفاع: الحريجي، إيبانيز، ديميرال، مجرشي.

خط الوسط: كيسي، ألكسندر، فيجا.

خط الهجوم: فيرمينو، محرز، دراسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.