نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيرسي تاو في طريقه للانتقال إلى هذا النادي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبًا من أي وقت مضى من الانتقال إلى صفوف الخلود السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ارتفاع نسبة انتقال بيرسي تاو إلى الخلود السعودي

ووفقًا لما أكده موقع ترانسفير ماركت فإن نسبة انتقال المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو إلى الخلود السعودي قد ارتفعت إلى 70%.

وكان بيرسي تاو صاحب الـ30 عامًا قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2021 قادمًا من برايتون.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي خلال 109 مباراة وسجل 27 هدف وصنع 13 آخرين، وحصد 10 ألقاب رفقة القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن نادي الخلود السعودي كان قد تعاقد مع أليو ديانج لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.