نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| دوت الخليج ينفرد بموقف بن رمضان النهائي من الانضمام للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال مسألة انضمام الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروسي المجري الحالي والموضوع على ردار الأهلي والترجي، تتقافز على سطح الأحداث الرياضية في مصر وشمال إفريقيا، فمع صبيحة كل يوم تجد معلومة جديدة تخص الصفقة ولذلك حرصت دوت الخليج على التواصل مع أحد المصادر المقربة للاعب للوقوف على أخر المستجدات.

وفي تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أكد مصدر مُقرب من بن رمضان على رغبة اللاعب باستكمال رحلة احترافه في الدوريات الأوروبية، وعدم العودة لإفريقيا مجددًا أو في الوقت الحالي.

وكشف المصدر، أن اللاعب غير مقتنع بالانضمام للنادي الأهلي ويرفض كل العروض المقدمة منه، ويريد استكمال مشواره في الاحتراف بالدوريات الأوروبية.

وتابع المصدر، أن اللاعب أيضًا رفض عروضًا أخرى من نادي الترجي التونسي للعودة له مجددًا، بسبب رغبته في الاستمرار بأوروبا

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت نجاح الأهلي في التوصل لاتفاق مع نادي فرينكفاروسي المجري، يقضي بانتقال الدولي التونسي محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي لمدة 3 مواسم، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 2.7 مليون دولار، مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين، فيما تم الاتفاق على حصول النادي المجري على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لأي نادي.

وأكدت التقارير أن الخلاف الوحيد الذي كان بين الأهلي واللاعب يخص راتبه، حيث طالب اللاعب بمنحه مليون دولار راتب سنوي، في حين توقف عرض الأهلي عند 800 ألف دولار، فيما تم الاتفاق على منح اللاعب 900 ألف دولار سنويًا تزيد بمعدل 100 ألف دولار.