انت الأن تتابع خبر احتلال الصدارة.. الأهلي القطري في مواجهة هامة وقوية أمام الخور اليوم بدوري نجوم قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنتظر جماهير كرة القدم القطرية موعد انطلاق مباراة الأهلي والخور، والتي من المقرر لها أن تجمع بين الفريقين اليوم الجمعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث من بطولة دوري نجوم قطر 2024، حيث ستكون مواجهة من العيار الثقيل، في ظل سعي كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل الاستمرار بقوة في منافسات البطولة، وهذا ما يجعل الجماهير تترقب موعد المباراة للاستمتاع بمشاهدتها.

موعد مباراة الأهلي والخور

يستضيف ستاد “الثمامة” المونديالي المباراة التي تجمع “الأهلي ” وضيفه”الخور ” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر، وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، وتنقل المباراة حصريا عبر قناة “الكأس 2” بتعليق “منتصر الازهري” و”بي ان سبورت” بتعليق “احمد البلوشي”.

استعدادات الفريقين للمباراة

يدخل الأهلي القطري هذا اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، حيث يرغب في الاستمرار بقوة في المنافسة على الصدارة حتى يتمكن من الظهور بشكل مشرف خلال منافسات هذا الموسم، كما أنه يخوض المباراة اليوم على ملعبه، وهذا ما يجعله يستعد بكل ما لديه من قوة حتى يحقق الثلاث نقاط في جعبته.

وفي الناحية الأخرى يدرك الخور أن هذا اللقاء لن يكون سهلاً، حيث أنه في مواجهة خصم قوي وعنيد، هزيمته لن تكون سهلة، كما أنه اليوم ينافس خارج ملعبه، وهذا ما يصعب من مهمة تحقيق الانتصار، حيث أن الخصم لن يتقبل الهزيمة على أرضه، ولكنه سيحارب اليوم من أجل محاولة الظهور بشكل مشرف يساعده على الظهور بشكل جيد في المسابقة.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري القطري