نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة داخل الأبيض.. من يحرس مرمى الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطورات مستقبل محمد عواد حارس مرمى الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده انتهى بنهاية الموسم في الأيام الماضية.

ويلتقي فريق الزمالك مع الأهلي، يوم 27 سبتمبر، في نهائي بطولة كأس السوبر الافريقي.

من يحرس مرمى منتخب الزمالك ضد الأهلي؟

وقال مصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن هناك جلسة ستعقد مع محمد عواد لحسم مستقبله مع الفريق بالتجديد أو الرحيل عن الزمالك بشكل نهائي.

وتابع المصدر، أن محمد صبحي سيتعافى من الإصابة التي تعرض لها في الأشهر الماضية خلال منتصف شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن يعود قبل نهائي السوبر بأسبوعان.

وأكد المصدر، بأن في حال تم التجديد لمحمد عواد، فإن بنسبة كبيرة سيكون حارس الزمالك في السوبر الافريقي ضد الأهلي.