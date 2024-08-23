نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة في السعودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد أبرز مباريات الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد، والتي ستنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري.

مواعيد أبرز مباريات الدوري السعودي اليوم

ضمك ضد الخليج، في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، على قناة SSC sports 1HD.

الأهلي ضد العروبة، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة SSC sports 1HD.

القادسية ضد الفتح، الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة SSC sports 2HD.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.