نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة مونديال الأندية لليد.. الأهلي يواجه برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أسفرت مراسم إجراء قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024، اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية لقطبي الأندية المصرية الأهلي والزمالك في دور المجموعات من مونديال اليد.

اختار النادي الأهلي التواجد في المجموعة الثانية رفقة كل من برشلونة الإسباني وجامعة سيدني الأسترالي لأفضلية كونه المستضيف، بينما وقع نادي الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فيزبريم المجري، وتوباتي بطل أمريكا الجنوبية، فيما ضمت المجموعة الثالثة كلًا من: (ماجديبورج الألماني- الخليج السعودي- كاليفورينا إيغلز الأمريكي).

وتحتضن مصر بطولة كأس العالم للأندية «سوبر غلوب» لمدة 3 أعوام متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية العالمية، والتي يشارك فيها أبطال كافة القارات.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، المقامة على أحدث طراز عالمي.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثانٍ من المجموعات الثلاث.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 27 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتنتهي في 3 أكتوبر (تشرين الأول).

