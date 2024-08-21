نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل ناري من فرج عامر بعد وداع سموحة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع نادي سموحة بطولة كأس مصر من دور الستة عشر، وذلك بعد السقوط أمام الإسماعيلي بنتيجة هدفين نظيفين.

وعلق فرج عامر رئيس نادي سموحة على وداع الفريق البطولة في منشور عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اليوم فريق سموحة لم يقدم مايعبربة عن نفسة وعن نادي سموحة، وكانت النتيجة الخروج من الكاس من دور الـ١٦ ".



وتابع: " اللاعبين شغلوا انفسهم بالاجازة الصيفية، النادي لم يبخل عليهم والتزم بكل عقودة مع اللاعبين، والادارة الفنية لم تقصر، ولذا مما تزرع تحصد، اللاغبين يستحقون غرامة مالية علي كل من شارك في اللقاء ١٠٠ الف جنية علي كل لاعب،لا يستثني الا الناشئين فقط".



المتأهلين حتى الان لكأس مصر

وضمن كلا من فاركو، المصري، زد، الإسماعيلي مودرن سبورت التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس مصر.

بينما اعتذر الأهلي عن خوض البطولة بعد تلاحم المواسم والإجهاد في البطولات المختلفة.