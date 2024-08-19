نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستقر على بديل بن رمضان من الدوري المصري "صفقة مدوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم موقع دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي قد استقرت بالفعل على بديل الدولي التونسي محمد علي بن رمضان بعد تعثر المفاوضات مع فريقه المجري لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عمر الساعي بديل بن رمضان في الأهلي

وشهدت الساعات الماضية تعثر مفاوضات الأهلي لضم بن رمضان بعد تمسك فريقه بخدماته ليستقر بعدها مجلس إدارة النادي الأهلي على تكثيف المفاوضات مع الاسماعيلي لضم عمر الساعي نجم قلعة الدراويش.

وقال مصدر خاص مقرب من القلعة الحمراء أن الساعي يعد المرشح الأول لتدعيم وسط ميدان الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تلبية احتياجات مارسيل كولر الذي طالب بضرورة تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين لضمان حصد البطولات.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه - أن المغالاة الخاصة بالفريق المجري لضم بن رمضان جعلت الإدارة تنسحب من الصفقة ليتم بعدها اللجوء للخطة البديلة ومحاولة اقناع الاسماعيلي بالتخلي عن عمر الساعي بمبلغ مالي كبير لانعاش خزينة الدراويش.