مال وأعمال

عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 26.4% في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 26.4% في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - واصل معدل تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر التسارع خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 26.2% في أغسطس.

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وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفع بنسبة 2.3%، مقارنة مع شهر أغسطس ليصل إلى 236.5 نقطة.

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وعزا الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 14.9% ومجموعة الخضروات بنسبة 12.4% ومجموعة الألبان والبيض بنسبة 2.8%.

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وسجل التضخم في مصر خلال سبتمبر 2023 أعلى مستوى على الإطلاق، 38% مدفوعاً بأزمة نقص النقد الأجنبي واتساع الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.

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كانت الحكومة المصرية قد وقعت في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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