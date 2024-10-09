عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 26.4% في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - واصل معدل تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر التسارع خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 26.2% في أغسطس.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفع بنسبة 2.3%، مقارنة مع شهر أغسطس ليصل إلى 236.5 نقطة.

وعزا الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 14.9% ومجموعة الخضروات بنسبة 12.4% ومجموعة الألبان والبيض بنسبة 2.8%.

وسجل التضخم في مصر خلال سبتمبر 2023 أعلى مستوى على الإطلاق، 38% مدفوعاً بأزمة نقص النقد الأجنبي واتساع الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.

كانت الحكومة المصرية قد وقعت في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم.