نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين لبيب مع أحمد موسى.. 15 تصريحًا ناريا في الليلة الأولى لرئيس الزمالك الجديد (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد" الفضائية أمس، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي».

ويعد هذا اللقاء هو الأول لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،عقب فوزه بالانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي، وصرح خلاله في العديد من القرارات المستقبلية للنادي، والعديد من الأمور داخل القلعة البيضاء.

15 تصريحًا ناريا في الليلة الأولى لرئيس الزمالك الجديد

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" في هذا الملف أهم تصريحات رئيس الزمالك الجديد.

-نعمل على الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وكنا نعيش كابوسًا في الماضي.

-على الجميع العمل لزيادة البطولات والألقاب في الفترة المقبلة، وعلى جميع اللاعبين معرفة قيمة قميص النادي.

-حل أزمة القيد أبرز القضايا المتعلقة التي نعمل على حل لدعم صفوف الفريق باللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

-يوجد أزمة مالية بالنادي وتأخير في رواتب العاملين، ولكن نعمل على توفيرها في الوقت المحدد.

-دور اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا مهم جدًا في الفريق، ومن الناحية الفنية لا مثيل له.

-لن نرفع قيمة اشتراك الأعضاء في الفترة الحالية، وانتهى عصر عدم دخول النادي بـ "الشورت".

-سيتم تعيين مدير استراتيجي للنادي، وكذلك مدير اجتماعي لمعرفة متطلبات الأعضاء.

-ليس مسموحا لي التحدث عن صفقات، ولكن سيعود الزمالك للبطولات والألقاب في كل الألعاب.

-لا يوجد لدينا النية في قبول تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، ولن نتنازل عن حق النادي.

-ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق من أكثر الشخصيات تعرضا للظلم في الفترة الماضية.

-سيتم تعيين متحدث رسمي للنادي، وظهور أعضاء مجلس الإدارة في الفضائيات سيكون بشكل قليل.

-سيكون هناك بروتوكول تعاون بين الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة.

-نعمل على الانتهاء من المرحلة الأولى لفرع النادي بمدينة أكتوبر خلال عام ونصف، والمجلس السابق لم يفعل شيء في فرع أكتوبر.

-تجديد عقود اللاعبين في صفوف فريق الزمالك أهم الملفات على طاولة مجلس إدارة الزمالك، ونعمل على الانتهاء منها.

-عودة اسم حلمي زامورا على ملعب الزمالك الرئيسي بميت عقبة.

