هواوي تكشف النقاب عن Power-M لمواجهة انقطاع الكهرباء وتقليل الاستهلاك خلال فعاليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - كشفت شركة هواوي عن حلها الجديد للطاقة الرقمية Power-M، والذي يعد حلا الأمثل لمواجهة انقطاع الكهرباء للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، في خطوة تعكس ريادتها في مجال التكنولوجيا الطاقة الرقمية.

ويعتمد Power-M على بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة من الشبكة الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو كلاهما معًا، بما يضمن توفير إمداد الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء على مدار 24 ساعة، حيث يعمل كمولد للطاقة الشاملة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، ويوفر توليد الطاقة وتخزينها والتحويل السلس في نظام واحد، مما يضمن طاقة موثوقة ومستقرة، وبذلك يُعالج هذا الحل بفعالية تحديات انقطاع التيار الكهربائي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في هذا الصدد، قال جوي دينغ، الرئيس التنفيذي لأعمال الطاقة الرقمية في هواوي مصر: "مع إطلاقنا لحل الطاقة الرقمية Power-M، تواصل هواوي إثبات ريادتها في مجال التكنولوجيا الطاقة الرقمية المبتكرة، حيث تمزج بسلاسة الأداء المتطور مع التصميم الأنيق والحديث. مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة الطلب على حلول الطاقة منخفضة الكربون، أصبح من الأهمية بمكان توفير بديل طاقة موثوق به ومستدام، وقد تم تصميم Power-M لتلبية هذه التحديات وأكثر."

وأضاف المهندس أحمد بكر، مدير تطوير الأعمال – هواوي للطاقة الرقمية مصر، أن Power-M يتميز بسهوله التركيب والتشغيل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي، وسهولة التحكم عن بعد، فضلًا عن كونه صديق للبيئة ولا يصدر ضوضاء، حيث يقوم بتخزين طاقة احتياطية موثوقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، بفضل نظام البطاريات و وحدة التحكم المدمجة به، وذلك تماشيًا مع رؤية هواوي في تسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

كما قامت هواوي بتطوير شبكة من الموزعين المعتمدين ومن أبرزهم EIM للوصول للعميل النهائي.

يذكر أن هواوي للطاقة الرقمية تواصل التزامها بالابتكار والاستدامة، من خلال دمج تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة وتطوير الطاقة النظيفة وتمكين رقمنة الطاقة لدفع ثورة الطاقة من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا، ويمتد نطاق أعمالها إلى مجالات مثل الطاقة الشمسية الذكية، ومرافق مراكز البيانات، وحلول مبتكرة مثل Power-M.

وتعرض هواوي، خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، أحدث منتجاتها وحلولها المصممة لدعم مستقبل أكثر استدامة، كما تسلط الضوء على كيفية استفادة الصناعات من التقنيات الخضراء لزيادة الكفاءة وتقليل البصمة الكربونية، مما يعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويؤكد التزام هواوي بالابتكار ودعم التحول نحو مستقبل مستدام، وتعزيز دورها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الرقمية.

ويمكن لزوار معرض Cairo ICT 2024 استكشاف جناح هواوي في القاعة 2 ( 2C3) وفي معرض AIDC القاعة 3 (3C7).