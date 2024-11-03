انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 14C الجبارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة شاومي تعد من بين الشركات الرائدة في سوق الهواتف المحمولة، وقد حققت شهرة كبيرة في وقت قصير بفضل هواتفها الذكية في السوق المصري، ويتركز اهتمامها على مختلف الفئات بأسعار تنافسية وإمكانات مرتفعة، اليوم تقدم لنا الشركة هاتفها الجديد الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الاقتصادية، وهو Xiaomi Redmi 14C، الذي تم الإعلان عنه في أواخر شهر أغسطس الماضي ويحتوي على مواصفات متميزة مقارنة بالسعر الذي يعرض به نستعرض التفاصيل المتعلقة بهذا الهاتف في الأقسام التالية من المقالة.

المواصفات التفاصيل الوزن والأبعاد 207 جرام، 171.9 × 77.8 × 8.2 مم خامات التصنيع بلاستيك أو زجاج أو جلد حسب اللون دعم الشريحتين وكارت الميموري دعم تركيب شريحتين اتصال 4G مع كارت ميموري الشاشة IPS LCD بحجم 6.88 بوصة، دقة 1640×720 بيكسل (HD+)، كثافة 260 بيكسل لكل بوصة، سطوع 600 شمعة، معدل تحديث 120 هيرتز شهادة الشاشة حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لخفض الضوء الأزرق المعالج ميدياتك Helio G81 ثماني النواة، النواة الأقوى Cortex A86 بتردد 2.0 جيجاهرتز، دقة تصنيع 6 نانومتر، معالج رسومي Mali G52 نظام التشغيل واجهة شاومي HyperOS مبنية على Android 14 مساحة التخزين والرام 128 جيجا مع 4 أو 6 جيجا رام، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام نوع الذاكرة والرام eMMC 5.1 للذاكرة وLPDDR4x للرام الكاميرا الخلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، وعدسة ثانوية للتصوير في مختلف الظروف، فلاش LED، تدعم تصوير فيديو 1080p@30fps كاميرا السيلفي 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0، تدعم تصوير فيديو بجودة 1080p@30fps الأمان بصمة الإصبع على زر الباور، ودعم Face Unlock مستشعر القرب غير موجود، الوظيفة تتم من خلال السوفت وير البطارية والشحن بطارية بسعة 5160 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط عبر USB Type-C، مرفق شاحن 33 واط في العلبة الألوان المتاحة الأسود، الأخضر، البنفسجي، والأزرق

سعر شاومي ريدمي 14C