انت الأن تتابع خبر بعد أوريشنيك .. أمريكا تختبر صاروخا باليستيا محل "هايمارس" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إطلاق روسيا صاروخ "أوريشنيك على أوكرانيا، "أفادت صحيفة Defense News الأمريكية أن الجيش الأمريكي أطلق لأول مرة رشقة من الصواريخ الباليستية الجديدة Precision Strike Missile، وذلك بالتعاون مع شركة "لوكهيد كارتن".



وجاء في تقرير نشرته الصحيفة أن الاختبارات أظهرت إمكانية إطلاق PrSM صاروخا آخر من منصة High Mobility Artillery Rocket System أو منصة "هايمارس".



وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ التي من شأنها أن تحل محل صواريخ "هايمارس" في الجيش الأمريكي أطلقت من ميدان "وايت – ساندز" للتجارب في ولاية نيو-مكسيكو.



وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الولايات المتحدة أطلقت مشروع PrSM عام 2016. أما الجيش الأمريكي فاستلم أول صواريخ من هذا النوع في خريف عام 2023.



ويتم تطوير المشروع على 4 مراحل، في البداية تتسلم القوات المسلحة الأمريكية صواريخ باليستية مزودة بنظام التوجيه الاستمراري وعبر الأقمار الصناعية بمقدورها توجيه ضربات إلى أهداف ثابتة على مسافة 500 كم، ثم تبدأ شركة "لوكهيد مارتن" في تحديث الصاروخ ليكون قادرا على توجيه ضربات إلى مسافة 1000 كم.

وعلى ذات الصعيد، قال الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، إن الصاروخ الروسي الجديد الذي كشف عنه الرئيس فلاديمير بوتين يوم الخميس، هو صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى، وفق وسائل إعلام روسية.



وأشار كنوتوف إلى أن "أوريشنيك"، هو صاروخ باليستي متوسط ​​المدى، لكن سرعته تفوق سرعة الصوت، إذ تبلغ حوالي 10 ماخ"، وكما أوضح الرئيس الروسي فإن "اعتراض هذا الصاروخ بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة يكاد يكون اليوم مستحيلا".



وأضاف الخبير: "من المرجح أن يكون هذا الصاروخ متعدد الرؤوس الحربية، التي شاهدنا في اللقطات المعروضة على الشبكة من خلال حوالي ست ومضات، أي أن كل رأس قتالي كان يتجه إلى هدفه على حدة".



ولفت كنوتوف أيضا إلى أنه تم إجراء اختبارات الإطلاق غير النووية، مما يعني أن هناك نسخة نووية من صواريخ "أوريشنيك" أيضا.



وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس، عن تنفيذ القوات الروسية اختبارا ناجحا لأحدث منظومة صواريخ فرط صوتية متوسطة ​​المدى تحمل اسم "أوريشنيك".



وأكد الرئيس الروسي أن اختبارات صواريخ "أوريشنيك" في الظروف القتالية جاءت ردا على الأعمال العدوانية التي ترتكبها دول "الناتو" ضد روسيا.



وأضاف بوتين، أنه تم تنفيذ الضربة على مصنع في دنيبروبيتروفسك بواسطة صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فرط الصوتي لكنه خال من الرأس النووي".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد خاطب الخميس، أفراد القوات المسلحة الروسية والروس لإبلاغهم بالأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة.



وقال بوتين: "أود أن أتحدث لأفراد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، ومواطني بلدنا، وأصدقائنا في جميع أنحاء العالم، وكذلك لأولئك الذين ما زالوا يتوهمون إمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، حول تلك الأحداث التي تجري اليوم في منطقة تنفيذ العملية الخاصة، وتحديدا بعد استخدام أسلحة بعيدة المدى غربية الصنع على أراضينا".

كما نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف مقطع فيديو يظهر فيه عمل أحدث منظومة صاروخية روسية فرط صوتية "أوريشنيك"، خلال ضربة استهدفت مصنع "يوجماش" للصواريخ بأوكرانيا.

وأشار مدفيديف إلى أن الضربة باستخدام صواريخ "أوريشنيك" ضد مصنع دنيبروبيتروفسك الشهير عالميا بـ "يوجماش" لإنتاج الصواريخ ربما هي ما كان يريده الغرب، وكتب السياسي في حسابه على منصة "إكس": "هذا ما أردتموه؟ حسنا، لقد حصلتم عليه، اللعنة. ضربة بصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت".