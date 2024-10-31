انت الأن تتابع خبر فلوسك هتتسرق.. تحذير من رسالة نصب منتشرة على "واتساب" | أوعى تفتحها لو جاتلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد تطبيق واتساب أشهر تطبيقات التراسل الفوري حول العالم ويصل مستخدميه لنحو 2 مليار شخص بشكل يومي، ويحاول مطورو التطبيق دومًا تقديم أفضل الخدمات الممكنة والمزايا وخاصة تلك المتعلقة بالخصوصية والأمان والرسائل المشفرة والمحمية، من أجل منع حدوث أي اختراق أو تسريب للبيانات، ولكن على الرغم من ذلك، فهناك بعض الأخطاء التي قد يقع فيها الشخص وتتسبب في وقوعه كضحية للنصب أو الاحتيال داخل مواقع التواصل الاجتماعي.

تحذير لكل مستخدمي واتساب

أشارت التقارير بأن المحتالون يحاولوا دومًا حيل مبتكرة بهدف سرقة البيانات والصور والمعلومات الشخصية، وكذلك ربما يمتد الأمر ليصل إلى الحسابات البنكية عن طريق الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بالحسابات المصرفية والمعلومات المتعلقة بتسجيل الدخول لتطبيقات البنوك.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني، بأنه يتوجب على الشخص عدم التفاعل مع أي رسائل مجهولة أو فتح روابط وصلت له من أشخاص مجهولين، حيث إن البعض يحاول استخدام مثل هذه الحيل بهدف سرقة بيانات البطاقات الائتمانية أو أرقام الهوية الشخصية وكلمات المرور وغيرها من تلك الأمور.

نصائح هامة للتعامل مع مواقع التواصل