شاومي تغير قواعد اللعبة بإطلاق هاتف قابل للطي.. أسعار ومواصفات Xiaomi Mix Fold 4

انت الأن تتابع خبر شاومي تغير قواعد اللعبة بإطلاق هاتف قابل للطي.. أسعار ومواصفات Xiaomi Mix Fold 4والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة شاومي رسميا عن أحدث إضافة لسلسلتها المبتكرة من الهواتف الذكية القابلة للطي، وهو هاتف Xiaomi Mix Fold 4.

يأتي هذا الهاتف بتصميم

أنيق وأداء محسن، حيث يقدم تجربة استخدام فريدة بفضل شاشته القابلة للطي ومواصفاته التقنية المتطورة.

يدخل هاتف Xiaomi Mix Fold 4، المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث يقدم بديلا قويا للهواتف الأخرى المتوفرة في السوق.

مواصفات Xiaomi Mix Fold 4

أبعاد هاتف Xiaomi Mix Fold 4

قبل الطي: 159.4×143.3×4.6 مم

بعد الطي: 159.4×73.1×9.5 مم

وزن 226 جرام او 228 جرام

خامات خارجية من الزجاج مع إطار من الألومنيوم

مقاومة للماء والغبار بشهادة IPX8

دعم تركيب شريحتين اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

شاشات هاتف Xiaomi Mix Fold 4

الشاشة الخارجية: شاشة AMOLED بقياس 6.56 بوصة بدقة 1080×2520 بيكسل بجودة FHD+ مع سطوع يصل الى 1700 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+ و Dolby Vision

الشاشة الداخلية: شاشة Ultra Thin Glass من نوع AMOLED بقياس 7.98 بوصة بدقة 2224×2488 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 418 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 3000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+ و Dolby Vision

معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 750

نظام تشغيل Android 14 بواجهة شاومي HyperOS

مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا / 1 تيرا مع 16 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR5X والذاكرة UFS 4.0

مميزات هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 4

كاميرتان للسيلفي، واحدة في الشاشة الخارجية والأخرى في الداخلية، الداخلية بدقة 20 ميجا بيكسل، والخارجية بدقة 16 ميجا بيكسل، بدعم Dolby Vision HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمثبت بصري تدعم Laser AutoFocus، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسسة F/2.0 وهي Telephoto للتصوير البورتريه بها مثبت بصري، الثالثة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.9 وهي Periscope للتقريب حتى 5X حقيقي، الأخيرة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide

العدسات من Leica، والكاميرات تدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 24 فريم في الثانية، وإنتاج فيديوهات Dolby Vision HDR

السماعات الخارجية تأتي من نوع Stereo مُعالج بواسطة Snapdragon

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

دعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور، مع دعم Faceunlock

دعم مستشعر التقارب الحقيقي على الشاشة الخارجية

دعم المراسلات والمكالمات عبر القمر الصناعي

بطارية بسعة 5100 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات

ألوان الهاتف الأسود، الأبيض والأزرق

أسعار هاتف Xiaomi Mix Fold 4