انت الأن تتابع خبر “الواي فاي مش هيفصل نهائيا تاني”!! طرق فعالة لتشغيل الإنترنت وقت انقطاع الكهرباء .. لم تخطر علي بال العفريت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يطمح الكثيرون إلى الحصول على الاتصال بالواي فاي عند انقطاع الكهرباء، ويبحثون عن طرق لتحقيق ذلك وقد أصبحت هذه مشكلة كبيرة يشعر بها الكثير من الطلاب بشكل خاص وكذلك مستخدمو الإنترنت بشكل عام، خصوصا الذين يعملون عبر الإنترنت هنالك عدة طرق لاستخدام الإنترنت من الراوتر بدون كهرباء لفترات طويلة تصل إلى عدة ساعات.

طرق تشغيل الراوتر في حالة عدم تواجد تيار كهربي

عند انقطاع الكهرباء يعاني الكثير من مستخدمي الإنترنت من الإزعاج، خاصة أولئك الذين يعتمد عملهم على الإنترنت ويسعون لإيجاد حلول لهذه المشكلة، هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتشغيل الرواتر بدون كهرباء، ومن بين هذه الطرق ما يلي:

استخدام الباور بانك

تعتبر هذه الطريقة حلا مبتكرا لمشكلة انقطاع الكهرباء، فالباور بانك هو جهاز يشحن بالكهرباء ويستخدم عند عدم توفرها من خلال وصلة USB، يتم نقل الكهرباء من الباور بانك إلى جهاز الواي فاي مما يساعدنا على التغلب على مشكلة انقطاع الإنترنت عندما تنقطع الكهرباء.

استخدام بطارية احتياطية خارجية

تعتبر هذه الطريقة واحدة من الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لتشغيل الراوتر والحصول على الإنترنت أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك عن طريق استخدام بطارية احتياطية خارجية مثل بطارية الكمبيوتر المحمول، كل ما عليك فعله هو توصيل الراوتر ببطارية اللاب توب القديمة ويجب أن تكون مشحونة حتى يتمكن الراوتر من العمل بالطاقة المخزنة فيها حيث يمكن للراوتر أن يعمل بمساعدة هذه البطارية لمدة تصل إلى 8 ساعات.

استخدام UPS

تعتبر هذه الحيلة فعالة لتشغيل الإنترنت عبر الواي فاي أثناء انقطاع الكهرباء، حيث يعمل جهاز UPS كمصدر للطاقة لكل من الكاميرات الرقمية وأجهزة التوجيه، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة يشبه هذا الجهاز البطاريات الاحتياطية الخارجية، فقط يتم توصيله بالراوتر وسيستمر الراوتر في العمل لمدة تصل إلى 7 ساعات عند انقطاع التيار الكهربائي.

نصائح وارشادات لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع الكهرباء

يجب عليك الالتزام بالنصائح التالية لكي تتمكن من الحصول على اتصال بالإنترنت لتشغيل الراوتر أثناء حدوث انقطاع في الكهرباء: