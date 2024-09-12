انت الأن تتابع خبر ارميه تليفونك بسرعة.. احذر ظهور هذه العلامات على هاتفك تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك.. الأخيرة صادمة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، قد يتعرض هاتفك أحيانًا للاختراق أو المراقبة دون أن تشعر بذلك ويمكن أن يكون هناك من يتجسس على هاتفك من خلال برامج ضارة أو هجمات إلكترونية وإذا لاحظت بعض العلامات غير الطبيعية على هاتفك، فقد تكون مؤشرًا على وجود شخص يتجسس عليك.

احذر ظهور هذه العلامات على هاتفك تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك

إليك أبرز العلامات التي يجب أن تحذر منها:

1. استنزاف سريع للبطارية:

إذا لاحظت أن بطارية هاتفك تفرغ بسرعة دون استخدام مكثف أو أن هاتفك يسخن بشكل غير طبيعي، فقد يكون ذلك علامة على وجود تطبيقات أو برامج تجسس تعمل في الخلفية.

2. استهلاك بيانات غير مبرر:

إذا لاحظت زيادة غير مبررة في استهلاك البيانات، فقد تكون برامج التجسس تعمل على إرسال بيانات هاتفك بشكل سري إلى أطراف خارجية.

3. رسائل نصية غريبة:

وصول رسائل نصية تحتوي على رموز أو روابط غير معروفة قد يكون دليلاً على محاولات اختراق أو برامج تجسس فتجنب الضغط على هذه الروابط واحذف الرسالة فوراً.

4. إعادة التشغيل أو التعطل المفاجئ:

إذا كان هاتفك يعيد التشغيل تلقائيًا أو يتعطل بشكل متكرر دون سبب واضح، فهذا قد يشير إلى وجود برامج ضارة تعمل على الجهاز.

5. ضوضاء غير مبررة أثناء المكالمات:

إذا سمعت أصوات غريبة أو تشويش أثناء إجراء المكالمات، فقد يكون شخص ما يحاول التنصت على مكالماتك.

6. التطبيقات غير المعروفة:

إذا وجدت تطبيقات جديدة مثبتة على هاتفك دون أن تقوم بتثبيتها بنفسك، فقد تكون تلك التطبيقات جزءًا من برنامج تجسس وتحقق من التطبيقات المثبتة بانتظام واحذف أي تطبيق غير معروف.

7. النشاط الغريب على حساباتك الشخصية: