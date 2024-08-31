انت الأن تتابع خبر وفر الباقة ..طريقة تشغيل واتساب بدون أنترنت | قوم جربها دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تطبيق المراسلة الشهير واتساب من التطبيقات الشائعة المميزة التي تسهل التواصل بين جميع الأشخاص في كافة أنحاء العالم، حيث يتيح تطبيق واتساب الكثير من الميزات الرائعة التي توفر لملايين المستخدمين ميزات الخصوصية اللازمة لتخفيف الحرج عنهم، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية الإخفاء عن أعين الآخرين وإخفاء الأونلاين عن جميع جهات الاتصال أو جهات معينة، ومؤخرًا وفرت أيضًا إمكانية استخدام التطبيق بدون إنترنت، وذلك كجزء من التحديثات التي تجريها باستمرار والإضافات التي تقدمها باستمرار.

طريقة إخفاء الأونلاين على واتساب

أولاً سنشرح لك كيفية إخفاء الأونلاين وأنك متصل عن جهات اتصال أو أشخاص محددين، وخاصة بعض جهات الاتصال التي لا تريد أن يظهر أتصالك أمامها، وذلك لمنع التواصل:

يجب عليك أولًا الحصول على آخر تحديث من تطبيق واتساب.

ومن ثم، القيام بفتح واتساب والانتقال إلى خيار الإعدادات “Setting”.

ثم قم بالدخول إلى الخصوصية privacy

ثم انقر فوق خيار Last Seen and Online Status

وبعد ذلك، اضغط على Nobody

سوف تجد في الأسفل who can see I’m online

اضغط على أيقونة same as last seen

كما تستطيع تحديد خيار باستثناء، والنقر واختيار جهات الاتصال التي ترغب في التخفي عنها.

كيفية تشغيل واتساب بدون إنترنت

والجدير بالذكر، أن منصة واتساب، وفرت إمكانية إبقاء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية متصلة بالإنترنت، لتستطيع الحصول على خدماتها، وذلك فيما يخص الأجهزة المتعددة حتى 4 أجهزة مرتبطة دفعة واحدة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: