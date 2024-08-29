انت الأن تتابع خبر تطبيقات يجب حذفها لتجنب الاحتيال الإلكتروني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر أحد الخبراء من أن أصحاب الهواتف الذكية يجب أن يحذفوا سبعة تطبيقات شائعة الاستخدام وإلا سيواجهون مخاطر تتراوح بين استنزاف البطارية إلى سرقة الهوية والاحتيال المصرفي.



وقال خبير التكنولوجيا سام كروفورد من By Crawford:

"إذا قمت بتنزيل تطبيقات خصيصا لعطلتك، فمن الحكمة حذفها بعد ذلك. قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه التطبيقات مرة أخرى وقد تشكل مخاطر على الخصوصية إذا استمرت في جمع البيانات. ومن خلال حذفها، يمكنك إطالة عمر البطارية وتوفير مساحة التخزين وحماية خصوصيتك".



وأشار كروفورد إلى أن التطبيقات السبعة التي يجب حذفها تشمل: