انت الأن تتابع خبر عروض "مكتبة جرير" .. ادفع 265 ريال وأحصل على ايفون 15 برو 1 تيرا بايت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مكتبة جرير بطرح العديد من أجهزة أبل خلال الساعات الماضية بتخفيض مثير، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد صدور سلسلة ايفون 16 الجديد، والتي من المتوقع أن تشهد إقبال جماهيري ضخم بمجرد طرحها بالأسواق العربية، ومن ضمن الهواتف التي طرحتها المنصة السابق ذكرها بخصم مثالي، هاتف ايفون 15 برو بمساحة 1 تيرا.

سعر ايفون 15 برو جرير

طرحت “مكتبة جرير” جوال iPhone 15 Pro بسعر تنافسي، حيث وصل سعر الهاتف إلى مبلغ 5,738.26 ريال سعودي “بدون ضريبة القيمة المضافة”، أي بخصم 8% عن سعر الهاتف الأصلي المطروح في وقت سابق على المنصة، حيث بلغ سعر ايفون 15 برو الأصلي بالمنصة مبلغ 6,260 ريال سعودي، وجاء الخصم على الهاتف الحامل للموصفات التالية:

إسم الجهاز: ابل آيفون 15 برو.

مساحة: 1 تيرابايت.

لون: تيتانيوم أبيض.

شبكات الاتصال والمعالج: 5‎G – آبل ايه 17 برو.

قسط هاتف iPhone 15 Pro

يمكن تقسيط سعر هاتف أيفون 15 برو على 36 شهر من خلال منصة “مكتبة جرير”، والتي طرحت إمكانية التقسيط من خلال العديد من البنوك، وجاءت أنظمة التقسيط المتاحة من خلال المنصة للهاتف السابق ذكره وفقاً للبيانات الموضحة بالصورة التالية:

مواصفات ايفون 15 برو

هناك العديد من الفروق التي تكاد لا تلاحظ بين هاتف iPhone 15 Pro وبين هاتف iPhone 15 Pro MAX، على رأسها دقة الشاشة والشحن اللاسلكي، وبشكل محدد تأتي مواصفات هاتف ايفون 15 برو كما يلي: