نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير حائل يطمئن على صحة رئيس مركز السعيرة سابقًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اطمأنّ الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، على صحة رئيس مركز السعيرة سابقًا مسفر بن عبدالله الجبرين، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم بعد إجرائه عملية جراحية في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، سائلًا الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

من جهته أعرب الجبرين عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على مشاعره الطيبة، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعيًا الله عزّ وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته