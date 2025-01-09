نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 247 سلة غذائية، و247 حقيبة شتوية، و247 حقيبة عناية شخصية في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 952 فردًا بواقع 247 أسرة، ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سوريا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن