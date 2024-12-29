نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراكز الشرط المتحركة.. أمن يواكب الحدث برؤية تصنع المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة بأسلوب مبتكر ومواكب للتطورات، تبرز مراكز الشرط المتحركة كأحد الحلول الرائدة التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج جودة الحياة المرتبط برؤية المملكة 2030، لتمثل هذه المراكز نقلة نوعية في مفهوم الخدمات الأمنية، وتجمع بين المرونة وسرعة الاستجابة، وحاضرة في قلب الأحداث والفعاليات الكبرى بالمملكة، مؤدية دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الشرطية بأعلى المعايير.

وأبرز الأمن العام في مشاركته بمعرض (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الدور الرائد لمراكز الشرط المتحركة كأحد الابتكارات الأمنية التي تعكس رؤية المملكة 2030، بتوفير مراكز ذات نماذج عصرية تعزز من سرعة الاستجابة للبلاغات ورفع مستوى الأمان للزوار والمشاركين في المهرجان، ومدى تطور العمل الأمني في المملكة.

وتتميز مراكز الشرط المتحركة بتوفير خدمات شرطية مباشرة في أماكن التجمعات دون الحاجة إلى زيارة المراكز التقليدية، لتأدية أدوارٍ رئيسة في حالات الطوارئ.

وتُعتبر خطوة لتعزيز الأمن، وانعكاس لتوجه جديد في العمل الشرطي عبر تقديم تجربة متكاملة وآمنة لزوّار الفعاليات والأحداث الكبرى، بهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات الشرطية، بما يتماشى مع طموحات المملكة لتكون في مقدمة الدول المتطورة في المجال الأمني