بشرة طفلك شاحبة وباردة؟ قد يكون نقص هذه الفيتامينات السبب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل يشكو طفلك باستمرار من البرد حتى في الأجواء الدافئة؟ هذا الأمر شائع لدى العديد من الأطفال، وخاصة في فصل الشتاء. قد يكون هناك أسباب صحية وراء هذا الشعور، ومن المهم معرفتها ومعالجتها.

أسباب شعور الأطفال بالبرد المفرط:

نقص فيتامين د: يعد فيتامين د ضروريًا لتنظيم درجة حرارة الجسم وتعزيز المناعة. قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء قد تؤدي إلى نقص هذا الفيتامين.

فقر الدم: يؤثر نقص الحديد على قدرة الجسم على نقل الأكسجين إلى الخلايا، مما يسبب الشعور بالبرد والتعب.

نقص فيتامين ب12: على الرغم من أنه أقل شيوعًا، إلا أن نقص فيتامين ب12 قد يؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم.

مشاكل الغدة الدرقية: قد تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى تباطؤ عملية الأيض، مما يسبب الشعور بالبرد.

مشاكل الدورة الدموية: قد تتسبب بعض الحالات الطبية في ضعف الدورة الدموية، مما يؤدي إلى برودة الأطراف.

أعراض تدل على وجود مشكلة:

برودة شديدة في اليدين والقدمين

شحوب في البشرة

تعب وإرهاق

ضعف عام

اضطرابات في النوم

فقدان الشهية

كيف تساعد طفلك؟

التغذية الصحية: تأكد من حصول طفلك على نظام غذائي متوازن غني بالحديد وفيتامين د، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والحليب المدعم بالفيتامينات والخضروات الورقية الداكنة.

التعرض لأشعة الشمس: شجع طفلك على اللعب في الخارج خلال ساعات الذروة للشمس للحصول على كفايته من فيتامين د.

الفحوصات الطبية: إذا استمرت المشكلة، استشر طبيب الأطفال لإجراء الفحوصات اللازمة واستبعاد أي أسباب طبية.

الملابس الدافئة: تأكد من ارتداء طفلك ملابس دافئة مناسبة للطقس البارد.

نصائح إضافية:

النشاط البدني: شجع طفلك على ممارسة الأنشطة البدنية المنتظمة لتحسين الدورة الدموية.

الحفاظ على رطوبة الجسم: شجع طفلك على شرب الكثير من الماء.

تجنب التدخين: التدخين يضر بالدورة الدموية ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالبرد.