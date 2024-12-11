نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز تذاكر مترو الرياض 1446 والسعر الرسمي (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطوات حجز تذاكر مترو الرياض الجديد 1446 بعد إعلان الأسعار رسميًا، بعد بدأ أول رحلاته في ثلاث مسارات، هذا المشروع الضخم الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتي افتتحت مترو الرياض اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024، أول رحلات مترو الرياض الذي يعمل على ثلاثة مسارات من اصل 6 مسارات، بدأ العمل في المسارات الأولي من (الخط الأزرق لمحور العليا إلى البطحاء، والخط الأصغر من محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والخط البنفسجي لمحور طريق عبد الرحمن بن عوف إلى طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.





خطوات حجز تذاكر مترو الرياض الجديد 1446

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترو الرياض السريع منذ عدة أيام، على أن يتم إستكمال المرحلة الثانية للمشروع في منتصف ديسمبر المقبل، والمقرر فيه أن يكشف الستار عن تشغيل المسار 2 للخط الأحمر، الذي ينطلق من محور الملك عبد الله، أما عن المسار 5 أو الخط الأخضر فينطلق من محور الملك عبد العزيز، وأخير الخط البرتقالي ينطلق من المدينة المنوعة وذلك بدءًا من 5 يناير 2025 الموافق 5 رجب 1446، وبهذا ستكون انتهت الهيئة من تشغيل كافة مسارات القطارات والمسارات ال 6، حيث يمكن حجز تذاكر قطار الرياض الجديد عن طريق تطبيق درب على النحو التالي:

الذهاب إلى متجر جوجل بلاي أو ابل استور ثم تحميل تطبيق درب.

انشاء حساب جديد في التطبيق عبر إضافة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

حدد مسار وجهتك في خريطة المترو.

اختر نوع وفئة التذاكر.

اختار طريقة الدفع المناسبة.

لحظات وتظهر لك التذكرة الإلكترونية.

تستطيع مسحها بعد ذلك عند بوابة المترو.

أسعار تذاكر قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء العمل في مسارات مترو الرياض، وكشفت على إمكانية حجز تذاكر المترو من خلال تطبيق درب المتوفر مجانًا على متجر جوجل بلاي أو ابل استور، في الوقت ذاته كشف الرقم الموحد لخدمات قطار مترو الرياض السريع 19933 كما يمكنهم التواصل أيضا عن طريق موقع قطار الرياض، الذي جاءت أسعار التذاكر 4 ريال لمدة ساعتين و20 ريال لمدة 3 أيام و40 ريال لمدة 7 أيام و140 ريال لمدة 30 يوم.



أماكن بيع تذاكر مترو الرياض

تسهيلًا على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تم الكشف العديد من أماكن بيع تذاكر مترو الرياض الجديد، كالتالي:

يمكنكم حجز التذاكر من أجهزة الخدمة الذاتية في محطات القطارات.

استخدام وسائل الدفع المباشر عبر البوابات.

الحجز من تطبيق درب.

مكاتب بيع التذاكر في محطات القطار.

الفئات المعفاة من سداد رسوم تذاكر مترو الرياض

كشفت إدارة مترو الرياض السريع عن الفئات المعفاة من سداد رسوم تذاكر مترو الرياض وهي الأطفال اصغر من عمر 6 سنوات، على جانب آخر حدد الهيئة 4 ريال سعر تذكرة مترو الرياض مدة ساعتين، للتذاكر العادية، أما تذاكر الدرجة الأولى 10 ريال لمدة ساعتين.