انت الأن تتابع خبر حقوق المسافر الجوي السعودي عند إلغاء الرحلة: ماذا يحدث في هذه الحالة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد السفر الجوي عنصرًا أساسيًا في حياة الكثيرين، سواءً لأغراض العمل أو السياحة. ومع تزايد حركة الطيران، يواجه المسافرون أحيانًا ظروفًا غير متوقعة مثل إلغاء الرحلات و في المملكة العربية السعودية، سعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى حماية حقوق المسافرين وضمان توفير بيئة سفر آمنة ومريحة ومن بين هذه الحقوق، حق المسافر في الحصول على إشعار مسبق بإلغاء الرحلة، وتوفير بدائل سفر مناسبة، بالإضافة إلى الرعاية والمساندة اللازمة.

إلزام الناقل الجوي بإبلاغ المسافر

تعتبر مسألة إبلاغ المسافر بإلغاء رحلته من أهم الحقوق التي كفلتها الهيئة العامة للطيران المدني ففي حال اتخاذ قرار بإلغاء رحلة ما، يلتزم الناقل الجوي بإبلاغ جميع المسافرين المتأثرين بهذا الإلغاء في أسرع وقت ممكن ويتم ذلك عادةً عن طريق الاتصال المباشر بالمسافرين، أو عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

أهمية الإبلاغ المسبق

يتيح الإبلاغ المسبق للمسافرين فرصة كافية لإعادة ترتيب خطط سفرهم، والبحث عن بدائل مناسبة كما يساعدهم على تجنب الوقوف في طوابير الانتظار في المطار، وتجنب الإحراج والإزعاج.

توفير رحلات بديلة

في حالة إلغاء رحلة ما، يلتزم الناقل الجوي بتوفير رحلات بديلة للمسافرين، وذلك على نفقة الناقل نفسه ويجب أن تكون الرحلات البديلة قريبة قدر الإمكان من الموعد الأصلي للرحلة، وأن توفر نفس مستوى الخدمة الذي تم حجزه في الأصل.

حقوق المسافر في الرعاية والمساندة

بالإضافة إلى توفير رحلات بديلة، يلتزم الناقل الجوي بتقديم الرعاية والمساندة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلة. وتشمل هذه الرعاية:

توفير الإقامة: في حالة تأخر الرحلة البديلة أو عدم توفرها في نفس اليوم، يلتزم الناقل بتوفير إقامة مناسبة للمسافرين في فندق قريب من المطار.

توفير الوجبات: يجب على الناقل توفير وجبات الطعام والمشروبات للمسافرين خلال فترة الانتظار.

تعويض التأخير: في حالة تأخر الرحلة البديلة عن الموعد المحدد، يحق للمسافر المطالبة بتعويض عن التأخير.

حقوق المسافر في التعويض

في بعض الحالات، يحق للمسافر المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إلغاء الرحلة وتختلف قيمة التعويض حسب ظروف كل حالة، ووفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

دور الهيئة العامة للطيران المدني