انت الأن تتابع خبر بيتي فور الزبدة السعودي: طريقة تحضيره في البيت بطعم لا ينسى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البيتي فور من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد، حيث يتميز بمذاقه الهش والخفيف الذي يعشقه الجميع من الكبار والصغار. ما يميز البيتي فور هو تنوع الحشوات التي يمكن استخدامها، مثل الشوكولاتة والمربى وغيرها من الخيارات التي تضفي عليه طعماً لذيذا وشكلا جذابا.

في هذا المقال

نقدم لكم طريقة تحضير البيتي فور بالزبدة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، مع ضمان الحصول على طعم شهي لا يقاوم.

مقادير تحضير البيتي فور بالزبدة

لتحضير البيتي فور بالزبدة في المنزل، تحتاجون إلى المكونات التالية:

1 كيلو دقيق فاخر

4 بيضات

2 كوب سكر ناعم

ملعقة صغيرة فانيليا

½ كيلو زبدة (بحرارة الغرفة)

مقادير تزيين البيتي فور

لتزيين البيتي فور، ستحتاجون إلى:

شوكولاتة سائلة

مربى (حسب الرغبة)

فارمسيل (مكسرات أو حلويات ملونة)

جوز هند ناعم

سوداني مجروش

طريقة تحضير البيتي فور بالزبدة في المنزل

تحضير البيتي فور بالزبدة بسيط جداً، ويمكنكِ اتباع الخطوات التالية للحصول على أفضل نتيجة: