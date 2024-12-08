انت الأن تتابع خبر بيتي فور الزبدة السعودي: طريقة تحضيره في البيت بطعم لا ينسى والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد البيتي فور من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد، حيث يتميز بمذاقه الهش والخفيف الذي يعشقه الجميع من الكبار والصغار. ما يميز البيتي فور هو تنوع الحشوات التي يمكن استخدامها، مثل الشوكولاتة والمربى وغيرها من الخيارات التي تضفي عليه طعماً لذيذا وشكلا جذابا.
في هذا المقال
- نقدم لكم طريقة تحضير البيتي فور بالزبدة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، مع ضمان الحصول على طعم شهي لا يقاوم.
مقادير تحضير البيتي فور بالزبدة
لتحضير البيتي فور بالزبدة في المنزل، تحتاجون إلى المكونات التالية:
- 1 كيلو دقيق فاخر
- 4 بيضات
- 2 كوب سكر ناعم
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ½ كيلو زبدة (بحرارة الغرفة)
مقادير تزيين البيتي فور
لتزيين البيتي فور، ستحتاجون إلى:
- شوكولاتة سائلة
- مربى (حسب الرغبة)
- فارمسيل (مكسرات أو حلويات ملونة)
- جوز هند ناعم
- سوداني مجروش
طريقة تحضير البيتي فور بالزبدة في المنزل
تحضير البيتي فور بالزبدة بسيط جداً، ويمكنكِ اتباع الخطوات التالية للحصول على أفضل نتيجة:
- خفق الزبدة والسكر: في البداية، قومي بخفق الزبدة مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وناعم.
- إضافة البيض: أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى إلى خليط الزبدة والسكر مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط جيداً.
- إضافة الدقيق: بعد ذلك، قومي بنخل الدقيق وأضيفيه تدريجياً إلى الخليط، مع التحريك المستمر حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتجانسة.
- تقسيم العجينة: قسمي العجينة إلى قسمين متساويين.
- إضافة الكاكاو: إلى أحد النصفين، أضيفي الكاكاو واخلطيه جيداً مع العجينة.
- إضافة الزبدة: أضيفي ملعقة كبيرة من الزبدة إلى كل نصف من العجينة، ثم قلبيها جيداً حتى تتوزع الزبدة بالتساوي.
- تشكيل البيتي فور: باستخدام ماكينة البيتي فور أو كيس الحلواني، قومي بتشكيل قطع البيتي فور على صواني مدهونة أو مغطاة بورق زبدة.
- الخبز: ضعي الصواني في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية، واخبزي البيتي فور لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يتحول لونه إلى الذهبي الفاتح.
- التبريد: بعد خروج البيتي فور من الفرن، اتركيه ليبرد تماماً قبل التزيين.
- التزيين: لتزيين البيتي فور، ضعي قليل من المربى بين قطعتين من البيتي فور، ثم غمسيها في الشوكولاتة المذابة، وزينيها بجوز الهند أو الفارمسيل.
- التقديم: قومي بتقديم قطع البيتي فور على أطباق التقديم بجانب المشروبات الساخنة.