انت الأن تتابع خبر رياح نشطة وأمطار قوية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت المملكة العربية السعودية في الدخول في أجواء الطقس الشتوي الممطر،حيث تتعرض بعض المناطق إلى موجة شديدة من الطقس السيئ والرياح النشطة،وتتعرض أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة إلى فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح النشطة،مع وجود فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق،في حين تكون هناك فرصة لهطول الأمطار الخفيفة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية،كما تنشط الرياح السطحية وتحد الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٦٠.

المدينة المنورة: العظمى ٣١ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٥٠.

الرياض: العظمى ٣١ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٤٥.

جدة: العظمى ٣٣ ودرجة الرطوبة ٢٤ ودرجة الرطوبة ٧٠.

الدمام: العظمى ٣٤ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٧٠.

أبها: العظمى ٢٢ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ٢٢ والصغرى ١٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

بريدة: العظمى ٢٨ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٦٠.

حائل: العظمى ٢٤ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٦٥.

الباحة: العظمى ٢٣ والصغرى ١٣ ودرجة الرطوبة ٩٠.

عرعر: العظمى ٢٢ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٩٠.

سكاكا: العظمى ٢٣ والصغرى ١١ ودرجة الرطوبة ٦٥.

جازان: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٢٨ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٤٠.